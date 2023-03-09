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После массовых протестов в Грузии отменили закон об «иноагентах»

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  • 9.03.2023, 9:35
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После массовых протестов в Грузии отменили закон об «иноагентах»
фото: Reuters

Оппозиция победила.

Правящая партия «Грузинская мечта» совместно с общественным движением «Сила народа» после массовых протестов на улицах Тбилиси приняла решение отозвать из парламента законопроект об иноагентах, сообщает «Грузинская мечта».

«Мы видим, что принятый законопроект вызвал разногласия в обществе.

Мы должны самым внимательным образом относиться к миру, спокойствию и экономическому развитию в нашей стране, а также к продвижению Грузии по пути европейской интеграции. Поэтому необходимо тратить энергию каждого нашего сограждан не на противостояние, а на развитие страны в правильном направлении.

Принимая во внимание все вышеизложенное, мы, как власть, ответственная перед каждым членом общества, приняли решение безоговорочно отозвать поддержанный нами законопроект без каких-либо оговорок», — говорится в сообщении «Грузинской мечты».

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