Украинская разведка: В Беларусь для освещения масштабной провокации приедет пропагандист Соловьев

Украинская разведка: В Беларусь для освещения масштабной провокации приедет пропагандист Соловьев7
- 9.03.2023, 18:49
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Провокация якобы должна произойти на белорусской границе.
По данным украинской разведки, в ближайшее время оккупанты планируют масштабной провокации на границе Украины и Беларуси. Освещать события поручено российскому пропагандисту Владимиру Соловьеву.
Об этом сообщает пресс-служба Главного управления разведки Минобороны Украины в Telegram.
«Получена информация, что в ближайшее время военно-политическое командование России планирует проведение масштабной провокации на границе Украины и Беларуси. Для детального освещения провокации в Беларусь должен прибыть главный российский пропагандист Владимир Соловьев», — говорится в сообщении.
По данным ГУР, 11 марта планируется организация телерадиомоста и прямая трансляция с места событий для пропагандистских СМИ в России.
«Для этого на территорию Беларуси прибывает несколько групп россиян. Вероятно, планы оккупантов предполагают угрозу разрушения объектов инфраструктуры и возможные жертвы среди мирного населения», — добавили в разведке.
Цель провокации — создание враждебного общественного мнения по отношению к Украине со стороны белорусских граждан и обеспечение полноценного участия вооруженных сил страны в войне на стороне России.