В Грузии продолжаются массовые протесты 2 9.03.2023, 20:57

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Задержанных ранее освободили — этого требовали протестующие.

Активисты в Грузии 9 марта опять собрались на митинги против принятого, но впоследствии отозванного из парламента законопроекта об «иноагентах», передает телеканал «Рустави 2». Тем временем МВД страны сообщило, что задержанные на предыдущих акциях уже освобождены — это было одно из требований протестующих.

По информации «Рустави 2», вечером 9 марта в столице Грузии Тбилиси снова был перекрыт проспект Руставели. Митингующие требуют освобождения всех задержанных на акциях 7 и 8 марта, а также твердых гарантий соблюдения закона.

По данным телеграм-канала Николая Левшица, в центре Тбилиси собрались около 20 тысяч человек. Аналогичные акции также проходят в Батуми и Кутаиси.

Тем временем в МВД Грузии сообщили, что задержанные на акциях 7 и 8 марта были освобождены.

— Все лица, задержанные в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях были освобождены. Часть задержанных предстала перед судом, а остальные были освобождены в связи с истечением срока пребывания в следственном изоляторе, — говорится в сообщении ведомства.

Однако в МВД добавили, что расследование уголовного дела о применении насилия в отношении полицейских продолжается:

— Ведутся оперативно-розыскные мероприятия с целью выявления и задержания лиц, причастных к нападению на полицейских.

Ранее в ведомстве заявили, что на протестах, прошедших 7 и 8 марта, были задержаны 133 человека, в том числе один — по факту нападения на сотрудника полиции. В МВД утверждают, что в ходе протестов пострадали 10 полицейских, были повреждены машины, фасады зданий и витрины магазинов.

Напомним, по всей Грузии начались массовые протесты после того, как 7 марта парламент страны одобрил в первом чтении один из двух законопроектов об иностранных агентах. Акции протеста разгоняли водометами и слезоточивым газом.

Уже 9 марта скандальный законопроект отозвали из парламента — об этом говорится в совместном заявлении правящей «Грузинской мечты», общественного движения «Сила народа» и парламентского большинства. Однако правящая партия не намерена отказываться от своей инициативы и собирается начать широкое общественное обсуждение законопроекта, «по мере того как спадет эмоциональный фон».

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