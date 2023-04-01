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Великобритания жестко ответила на ядерный шантаж Путина

  • 1.04.2023, 8:27
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Великобритания жестко ответила на ядерный шантаж Путина

Лондон предупредил Кремль и его марионетку Лукашенко.

Великобритания предупредила РФ о том, что ее ядерный шантаж не повлияет на поддержку Западом Украины. Все старания России ослабить поддержку Украины международными партнерами не принесут результата. Кремлю не поможет даже крайняя мера – ядерный шантаж.

Об этом заявил постоянный представитель Великобритании при Организации Джеймс Кариуки, передает «Укринформ».

Лондон расценивает слова Путина о размещении ядерного оружия в Беларуси как очередную безуспешную попытку «запугать и заставить» мировое сообщество быть более «сговорчивым».

«Это не сработало раньше и не сработает в будущем. Мы продолжим поддерживать усилия Украины по самозащите», - сказал Кариуки.

Он напомнил, что за время полномасштабной войны только Россия прибегала к манипуляциям темой ядерного оружия. Запад в ответ призывает Кремль подходить к своим заявлениям более осознанно и взвешенно – никто не напуган и не собирается принимать условия Москвы.

Обращаясь к Лукашенко, Кариуки призвал его отказаться от «безрассудных действий РФ, ведущих к эскалации».

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