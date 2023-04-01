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ВСУ устроили оккупантам ловушку на Кинбурнской косе

  • 1.04.2023, 9:47
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ВСУ устроили оккупантам ловушку на Кинбурнской косе

Украинская армия перерезала важную для войск РФ «артерию».

Работа Вооруженных сил Украины по Кинбурнской косе на юге продуктивная, в частности, враг уже испытывает там «снарядный голод» и уменьшает количество обстрелов оттуда.

Об этом руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк сообщила в эфире информационного телемарафона.

«Наша продуктивная работа по Кинбурнской косе имеет хорошие результаты, в частности за минувшие сутки ни одного обстрела даже в акватории Днепробужского лимана не было. Это говорит о том, что у врага действительно существенный голод боеприпасов на том участке местности, им трудно туда подтягивать резервы даже уже потому, что мы стараемся брать под контроль не только части самого полуострова, но и сообщение с материком, там, где враг использует эти маршруты для подтягивания боеприпасов и вооружения», - сказала Гуменюк.

По ее словам, отработанная ВСУ западная часть Кинбурнской косы уже достаточно пустынная, но ближе к материку они еще скрываются за местным населением. При этом работа украинских военных на том участке продолжается.

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