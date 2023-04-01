The Mirror: Путин принимает сильные стимуляторы перед выходом на сцену и ночует в Кремле 1 1.04.2023, 19:19

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Здоровье российского диктатора стремительно ухудшается.

Российский диктатор Путин принимает сильные препараты для улучшения здоровья. Однако оно лишь стремительно ухудшается. Как сообщает «24 канал» об этом пишут журналисты The Mirror, ссылаясь на российского политолога и бывшего профессора Валерия Соловея.

Соловей отмечает, что 70-летний глава Кремля принимает сильнейшие стимуляторы перед выходом на сцену.

- Перед публичными выступлениями, если он выступает, он, как говорит молодежь, под спидами — очень сильные стимуляторы, – говорит политолог.

Он добавил, что у Путина блестят глаза, мозг не успевает за языком, поскольку он явно опережает. Это заметно во время выступлений диктатора.

Соловей также упомянул, что Путин тщательно готовится к публичным выступлениям и встречам с зарубежными коллегами. Он принимает «специальные лекарства», с помощью которых может 4 часа выступать и держаться убедительно.

Ранее журналисты утверждали, что Путин переехал в хорошо охраняемый офис в Кремле. Все из-за стресса и войны в Украине. До этого диктатор жил в подмосковной резиденции в Ново-Огарево.

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