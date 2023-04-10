Белорусы больше женятся, чем разводятся 5 10.04.2023, 10:45

2,068

Браки стали заключать позже.

За 2022 год в Беларуси зарегистрировано около 57,9 тысяч браков и почти 34 тысяч разводов, свидетельствуют официальные данные Белстата.

Сообщается, что доля разводов в первый год семейной жизни составила 3%, от 1 до 4 лет – 24,9%, от 5 до 9 лет – 27,6%.

Также женщины и мужчины стали позже заключать браки. Средний возраст тех, кто впервые вступил в брак: у женщин – 26,5 года, у мужчин – 28,7. В прошлом году этот показатель составлял у женщин – 26,3 года, а у мужчин – 28,6.

Среди иностранных граждан, вступающих в брак с белорусами, первые места занимают женихи и невесты из России, Украины и Литвы. Так, в 2022 году за белорусских мужчин замуж вышли 933 россиянки, а на белорусских женщинах поженились 988 мужчин из России. Украинских невест было 201, женихов – 187. Для заключения брака из Литвы приехали 28 невест, женихов было больше – 113.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».