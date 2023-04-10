Молдова за год на треть сократила экспорт в Россию
- 10.04.2023, 23:13
Крупнейшим рынком для молдавских производителей стал Евросоюз.
За последний год экспорт молдавской продукции в Российскую Федерацию упал практически на треть.
Об этом рассказал 10 апреля министр экономики страны Думитру Алайба, сообщает NewsMaker.
Министр уточнил, что молдавский экспорт в Россию сократился на 31%. В то же время он отметил, что на сегодня Европейский Союз является крупнейшим рынком для молдавских производителей.
В 2022 году Молдова экспортировала в страны ЕС продукцию на сумму более $2,54 млрд, подчеркнул министр.
По оценкам Алайбы, объем экспорта по европейским направлениям вырос на 32% по сравнению с 2021 годом.
«За последние 15 лет экономика Молдовы радикально переориентировалась», - добавил он.
По данным Национального бюро статистики, Румыния занимает первое место в списке стран-импортеров молдавской продукции. Соседняя страна получает 28,6% экспортируемой молдавской продукции.