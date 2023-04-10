Молдова за год на треть сократила экспорт в Россию 10.04.2023, 23:13

Крупнейшим рынком для молдавских производителей стал Евросоюз.

За последний год экспорт молдавской продукции в Российскую Федерацию упал практически на треть.

Об этом рассказал 10 апреля министр экономики страны Думитру Алайба, сообщает NewsMaker.

Министр уточнил, что молдавский экспорт в Россию сократился на 31%. В то же время он отметил, что на сегодня Европейский Союз является крупнейшим рынком для молдавских производителей.

В 2022 году Молдова экспортировала в страны ЕС продукцию на сумму более $2,54 млрд, подчеркнул министр.

По оценкам Алайбы, объем экспорта по европейским направлениям вырос на 32% по сравнению с 2021 годом.

«За последние 15 лет экономика Молдовы радикально переориентировалась», - добавил он.

По данным Национального бюро статистики, Румыния занимает первое место в списке стран-импортеров молдавской продукции. Соседняя страна получает 28,6% экспортируемой молдавской продукции.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».