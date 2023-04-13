Российский пропагандист: Кремль провалил новую мобилизацию, потому что украли форму 11 13.04.2023, 16:07

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Украдены полтора миллиона комплектов.

Российский пропагандист Андрей Морозов (позывной «Мурз») заявил, что российское руководство очень хотело провести вторую волную мобилизации еще зимой, но не смогло этого сделать, так как всю зимнюю форму просто украли. На это обратил внимание Telegram-канал «Украина 365».

«Мобилизацию рады бы провести в России большую, еще там тысяч 300-400 людей взять, но зимней формы нет, чтобы их одеть. Это история с полуторамиллионами комплектов «Ратник», которые якобы лежали на складах на такой случай. Потом выяснилось: а их нет! Полтора миллиона комплектов с броником, с зимней формой, со всем ВКПО (всесезонный комплект базового обмундирования - ред.). Вот этого всего у них нет», - признался российский оккупант.

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