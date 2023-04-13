В Минске белорусские помидоры в два раза дороже манго 3 13.04.2023, 17:35

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Огурцы — по цене экзотических фруктов.

Тема дорогих импортных и отечественных овощей звучала в инфопространстве всю зиму. Перцы по 30 рублей, томаты по 20. Шокировали покупателей и «золотые» огурцы. Хотя, к примеру, яблоки ценой радуют — в районе 2−4 рубля за кило, много и отечественных сортов. Хватает на прилавках дешевой картошки и капусты, свеклы и моркови. Тем не менее, тема дорогой плодоовощной продукции и сейчас актуальна, пишет Tochka.by.

Читатель портала прислал фотографии из одного минского магазина и задался вопросом: «Манго в Минске продают по цене менее 10 рублей за кило, а кило местных томатов стоит почти 19 рублей. Как такое может быть?»

На фото из одного гипермаркета кило манго из Бразилии стоит менее 9,99 рубля. Рядом лежат на скидке египетские апельсины по 5,29 рубля за кило, испанские лимоны стоят 5,99 рубля.

Держат относительно низкую цену и египетские мандарины — 6,55 рубля.

Чего не скажешь про овощи, белорусские и российские. Так, кило крупных томатов черри отечественного производителя реализуют по цене 18,99 рубля за кило, и это на скидке — было 21,80.

Российский черный томат Кумато стоит 17,99 рубля за кило (был 19,59). Немало стоят и баклажаны, и они из Беларуси — 12,29 рубля.

Белорусские огурцы подешевели, но по стоимости все равно как бразильский манго — 8,58 рубля.

Причем примерно такие же цены в большинстве торговых сетей, это не какая-то прихоть конкретного ретейлера.

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