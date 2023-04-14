Белорусам придется платить больше за проставление апостиля за рубежом 1 14.04.2023, 8:01

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Размер консульского сбора значительно увеличили.

Изменения в регламент административных процедур, связанных с легализацией документов за границей, внесло Министерство иностранных дел. Соответствующее постановление ведомства было опубликовано 14 апреля на Национальном правовом интернет-портале.

Документ увеличил размер консульского сбора с 35 евро до 50 евро за легализацию официального документа за пределами Беларуси.

В такую же сумму обойдется теперь и проставление апостиля на официальном белорусском документе при обращении субъекта хозяйствования, находящегося за пределами Беларуси.

Постановление вступило в силу после опубликования.

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