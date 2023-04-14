Белорусские летчики освоили способы применения тактического ядерного оружия 20 14.04.2023, 15:29

4,012

Тренировка пилотов Су-25 проходила в России.

В учебном центре Военно-космических сил России завершена доподготовка белорусских летчиков штурмовиков Су-25. Об этом сообщила 14 апреля пресс-служба Минобороны.

Белорусские летчики и инженерно-технический состав освоили программу эксплуатации и боевого применения штурмовиков Су-25.

«Подготовка включала как теоретический курс, так и практические занятия под руководством опытных российских инструкторов, что позволило не только улучшить практические навыки летного состава, но и освоить новые способы применения современных авиационных средств поражения, в том числе и специальных боеприпасов», — сообщили в Минобороны.

Напомним, 25 марта президент России Владимир Путин заявил, что Москва и Минск договорились разместить тактическое ядерное оружие на территории Беларуси, о чем «давно просил» Александр Лукашенко. По словам президента России, строительство специального хранилища для этих вооружений закончится к 1 июля 2023 года.

В своем «послании белорусскому народу» 31 марта Лукашенко заявил, что в случае необходимости Путин может ввести в Беларусь и стратегическое ядерное оружие.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».