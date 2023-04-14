Белорусские летчики освоили способы применения тактического ядерного оружия

Белорусские летчики освоили способы применения тактического ядерного оружия20
- 14.04.2023, 15:29
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Тренировка пилотов Су-25 проходила в России.
В учебном центре Военно-космических сил России завершена доподготовка белорусских летчиков штурмовиков Су-25. Об этом сообщила 14 апреля пресс-служба Минобороны.
Белорусские летчики и инженерно-технический состав освоили программу эксплуатации и боевого применения штурмовиков Су-25.
«Подготовка включала как теоретический курс, так и практические занятия под руководством опытных российских инструкторов, что позволило не только улучшить практические навыки летного состава, но и освоить новые способы применения современных авиационных средств поражения, в том числе и специальных боеприпасов», — сообщили в Минобороны.
Напомним, 25 марта президент России Владимир Путин заявил, что Москва и Минск договорились разместить тактическое ядерное оружие на территории Беларуси, о чем «давно просил» Александр Лукашенко. По словам президента России, строительство специального хранилища для этих вооружений закончится к 1 июля 2023 года.
В своем «послании белорусскому народу» 31 марта Лукашенко заявил, что в случае необходимости Путин может ввести в Беларусь и стратегическое ядерное оружие.