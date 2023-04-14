Конституционный совет Франции признал законной пенсионную реформу 4 14.04.2023, 19:09

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Она предусматривает повышение пенсионного возраста с 62 до 64 лет.

Конституционный совет Франции признал законной пенсионную реформу и утвердил повышение пенсионного возраста до 64 лет, сообщает AFP. Судьи совета должны были определить, соответствует ли содержание закона и способ его принятия Конституции.

Пенсионная реформа была принята правительством 16 марта, она предусматривает повышение пенсионного возраста с 62 до 64 лет.

На соответствие Конституции принятый законопроект направили и сторонники, и противники реформы — премьер Элизабет Борн и парламентские фракции — Нового народного экологического и социального союза (NUPES), «Национального объединения» Марин Ле Пен, группа сенаторов-социалистов, зеленых и коммунистов.

В своем обращении фракция NUPES просила «заблокировать весь текст» на трех основаниях — на основе процедуры, использованной правительством; неполноте информации, переданной правительством законодателям; наличии в законопроекте положений, не подпадающих под конкретную сферу действия законопроекта о бюджете. «Национальное объединение» привело практически такие же аргументы, добавив еще одну претензию — правительство не подало вместе с изменением закона о бюджете поправку, которая должна была бы сбалансировать финансирование социальных обязательств. Обращение сенаторов-социалистов, зеленых и коммунистов также поставило перед судом вопрос о правомерности использования правительством «беспрецедентного» набора инструментов, чтобы «заставить парламент принять закон», пишет Le Monde.

Основных претензий к принятию реформы две: правительство внесло реформу пенсионной системы не отдельным законопроектом, а как поправки к проекту бюджета о социальном обеспечении, использовав проект бюджета как специальный инструмент «протаскивания» реформы, и злоупотребило возможностью принимать законопроекты без рассмотрения парламентом. Использование законопроекта о бюджете описывается как «злоупотребление процедурами» левыми депутатами и как «ненадлежащий законодательный инструмент» крайне правыми депутатами.

Избранный правительством способ внесения реформы позволил ему сначала ограничить дебаты в обеих палатах парламента по ней 50 днями, а потом позволило ему задействовать статью 49.3 Конституции, чтобы принять изменения без голосования депутатами. Если бы пенсионная реформа вносилась отдельным законопроектом, правительство не смогло бы ограничить время дебатов, таким образом кабинет министров «покусился на ясность и честность парламентских дебатов», что является конституционным требованием, приводит Le Monde претензии противников реформы.

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