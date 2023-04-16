ВСУ показали новую «пачку» уничтоженных офицеров РФ
- 16.04.2023, 19:43
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Среди ликвидированных есть летчик-офицер и однофамилец Кадырова.
За последнее время в Украине был ликвидирован целый ряд российских офицеров.
Уничтожены, по данным офицера Вооруженных сил Украины Анатолия Штефана (позывной воина - «Штирлиц»), в частности, вражеский летчик-лейтенант Ильназ Фызылов.
По сведениям «Штирлица», ликвидированы также два члена российской частной военной компании «Вагнера» («Дембель») - осужденный «правоохранитель» Евгений Подольский и офицер Артур Нерсесов.
«Успешно демобилизированы: …капитан-«мобик» Радик Кадыров (однофамилец лидера Чечни Рамзана Кадырова - Ред.)…; лейтенант Александр Иванов», - поделился воин на своем канале в Telegram.