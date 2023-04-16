закрыть
16 апреля 2023, воскресенье, 19:58
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

ВСУ показали новую «пачку» уничтоженных офицеров РФ

  • 16.04.2023, 19:43
  • 1,914
ВСУ показали новую «пачку» уничтоженных офицеров РФ

Среди ликвидированных есть летчик-офицер и однофамилец Кадырова.

За последнее время в Украине был ликвидирован целый ряд российских офицеров.

Уничтожены, по данным офицера Вооруженных сил Украины Анатолия Штефана (позывной воина - «Штирлиц»), в частности, вражеский летчик-лейтенант Ильназ Фызылов.

По сведениям «Штирлица», ликвидированы также два члена российской частной военной компании «Вагнера» («Дембель») - осужденный «правоохранитель» Евгений Подольский и офицер Артур Нерсесов.

«Успешно демобилизированы: …капитан-«мобик» Радик Кадыров (однофамилец лидера Чечни Рамзана Кадырова - Ред.)…; лейтенант Александр Иванов», - поделился воин на своем канале в Telegram.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

І адзін у полі воін
І адзін у полі воін Міхась Скобла
Между ними, девочками
Между ними, девочками Ирина Халип
Велодорожка ведет в окопы
Велодорожка ведет в окопы Леонид Невзлин
Нельзя верить патологическому лжецу Лукашенко
Нельзя верить патологическому лжецу Лукашенко Артем Черников