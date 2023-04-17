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Поток фур через границу Беларуси с ЕС колоссально рухнул

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  • 17.04.2023, 13:32
  • 4,926
Поток фур через границу Беларуси с ЕС колоссально рухнул

Это ударило по ввозу и вывозу товаров.

Сегодня, 17 апреля, Государственный таможенный комитет Беларуси сообщил некоторые сведения об автомобильных перевозках со странами Евросоюза. В частности сообщается, что через белорусский участок границы с ЕС в январе–марте 2023 года прошли 273 тысячи грузовых автомобилей, что почти на 40% меньше, чем за аналогичный период 2022 года. Соответственно уменьшился и объем перемещенных этими грузовиками товаров.

Напомним, что 10 февраля этого года был закрыт для движения пограничный переход на белорусско-польской границе Бобровники–Берестовица. Переход закрыт по приказу Министерства внутренних дел и администрации Польши.

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