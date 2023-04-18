В российской Тюмени бушует масштабный пожар: впечатляющие кадры
- 18.04.2023, 7:35
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Огонь виден из многих точек города.
В Тюмени в России вспыхнул масштабный пожар. Огонь виден из многих точек города.
Как сообщают местные Telegram-каналы, вероятно «что-то горит» в районе Велижановского тракта. Пожар бушует неподалеку от ЖК «Звездный», передает УНИАН.
По словам очевидцев, на месте пожара работают спасатели и сотрудники лесной охраны.
В соцсетях распространяются видео с масштабным возгоранием. На одном из них женщина за кадром говорит, что, вероятно, пылает трава. При этом, масштабы пожара лишь растут.
Официальной информации по пожару в Тюмени российские власти пока не предоставляли.