«Белмедпрепараты» без пяти минут банкрот 3 Артем Черников

18.04.2023, 16:28

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Санкции работают.

Многие белорусские предприятия после введения санкций столкнулись с огромным количеством проблем, которые шли по пути накопительного эффекта. То есть, если изначально отовсюду кричали, что «санкции не работают», то теперь получается, что это проблема номер один для лукашистов. В придачу развязанная война закрыла украинскую лазейку для экспорта.

Если предприятия, которые ориентированы на внутренний рынок и работают в так называемый «ноль» еще могут держаться на плаву, то те, у которых основная доля заработка - экспорт, оказываются на грани банкротства. Одним из них стало «Белмедпрепараты» - крупнейшее фармацевтическое предприятие Беларуси. Около 80% производимой им продукции отправлялось на экспорт, а 20% распространялось на внутренний рынок.

Мне удалось пообщаться с бывшим сотрудником предприятия. Он рассказал, что кризис начался задолго до санкций, а они лишь ускорили неминуемую погибель предприятия, на котором трудятся более чем 3000 человек. Проблемы на «Белмедпрепаратах» начались еще в 2020-ом году, задолго до запрета на поставки с украинской стороны и санкций.

Проблемным стал российский рынок. Изначально продукция туда продавалась немногим выше себестоимости, а на внутренний рынок уходила в два-три раза выше. Так в сумме и получалось, что цена на внутреннем рынке перекрывала низкую рентабельность товара при экспорте. Но в 2020 году РФ начала заменят продукцию белорусского предприятия своими аналогами. Развитие собственного производства усилило конкуренцию.

«Белмедпрепараты» начали заваливать склады предприятия своей продукцией. Но стоит помнить, что срок хранения медицинских препаратов достаточно низкий и уже к концу 2021 года было списано большое количество просрочки.

После начала войны начались проблемы с поставками сырья, которое доставлялось из Украины. Не было ни тары, ни элементарного крахмала, который составляет оболочку некоторых лекарственных препаратов. Что-то находили во Франции, но тем самым производственный процесс минимизировался из-за вечного ожидания поставок. Также было наблюдение по сокращению отгрузки. Если раньше ежедневно было по несколько фур с направлением на Запад, то в один день отгрузок резко не стало.

По словам сотрудника, был такой момент, что предприятие специализировалось исключительно на выпуске вакцины от коронавируса, потому что цех, производящий 50% экспортной продукции, просто потерял украинский рынок и, чтобы дать сотрудникам хоть какую-то работу, вынужден был перейти на производство «Спутник-Лайт». Итогом стал также перевод рабочих на сокращенную неделю.

Несмотря на заявления назначенцев об открытии рынка в Китае и Индии, это не спасет предприятие, поскольку эти страны имеют свои достаточно сильные фармацевтические компании, а белорусский экспорт нужен лишь для галочки лукашистам, чтобы оправдаться перед диктатором.

Если раньше выпускали продукцию объемом миллион единиц продукции, то теперь 5-15 тысяч для азиатского рынка. Разве что Зимбабве еще может согласиться покупать продукцию, но вряд ли объемы закупок одной африканской страны заместят Европу или Украину.

«Белмедпрепараты» не нужны даже на внутреннем рынке, так как эту нишу занял Борисовский завод медицинских препаратов, который изначально специализируется на работе с белорусским потребителем. Соответственно, расчеты его существования меньше ставятся под вопрос.

Сейчас лукашисты полноценно признают действие санкций. На прошлой неделе стало известно, что новым гендиректором РУП «Белмедпрепараты» стал Сергей Казакевич. Он пришел всего лишь через полгода после назначения на это место Ольги Якубицкой, которая возглавила предприятие в сентябре 2022 года.

Министр здравоохранения Дмитрий Пиневич, представляя нового директора, заявил, что «санкции вынуждают страну искать пути дальнейшего развития, в том числе – совершенствовать фармацевтическое производство», только вот каким образом это сделать - не уточнил.

Проблема ведь далеко не в системе управления и директоре предприятия, а в экономической ситуации в стране в целом. Для развития любого производства необходимы не только внутренние ресурсы и кадры, но и способность экспортировать свою продукцию на мировой рынок, которая при диктатуре Лукашенко становится невозможным.

Артем Черников, специально для Telegram-канала «Баста!»

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