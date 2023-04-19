Маляр о контрнаступлении ВСУ: оно уже идет 19.04.2023, 18:01

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Есть несколько планов освобождения временно оккупированных территорий.

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что у командования Вооруженных сил Украины есть несколько планов освобождения временно оккупированных территорий, а украинские военные уже ведут контрнаступательные действия на некоторых участках фронта. Об этом она сообщила в эфире телемарафона, пишет zn.ua.

«Говорить узко о контрнаступлении - это некорректно. Это огромный комплекс различных действий и мер, которые сейчас осуществляют Вооруженные силы. Это, прежде всего, подготовка людей к комплексу действий: и к оборонительным, и к наступательным. Но все это вместе можно называть мерами контрнаступательных действий», – отметила заместитель главы Минобороны.

По ее словам, в рамках подготовки к контрнаступлению войскам нужно сформировать резервы техники, живой силы, рассчитать несколько вариантов действий. По ее словам, у командования уже есть несколько планов наступления, один из них выберут за короткий срок и таким образом, чтобы враг не успел к нему подготовиться.

Она также подчеркнула, что оборона Бахмута, а также бои по другим направлениям фронта можно считать контрнаступательными действиями.

«Наши войска сегодня успешно останавливают врага на других направлениях, наступление идет на четырех основных направлениях со стороны врага: Бахмутское, Марьинское, Авдеевское, Лиманское. Там совершают активные штурмовые действия наших ВСУ и это тоже контрнаступательные действия», - добавила Маляр.

Ранее CNN со ссылкой на отчет Центра стратегических и международных исследований (CSIS) сообщало, что российская армия сохраняет за собой численное преимущество над ВСУ, но ее качество все меньше и меньше, а ресурсов на восстановление нет, что заставляет расконсервировать технику времен Холодной войны.

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