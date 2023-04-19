закрыть
19 апреля 2023, среда, 19:04
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

На «Гродно Азоте» остановилось производство

  • 19.04.2023, 18:33
  • 3,598
На «Гродно Азоте» остановилось производство

Что произошло?

На ОАО «Гродно Азот» 19 апреля остановили несколько производств из-за снижения напряжения. При сжигании излишков технологического газа над заводом может появиться желтый дым — «лисий хвост», сообщили на предприятии.

— В связи с внешней посадкой напряжения произошла остановка производства капролактама, карбамида, метанола и АКиКАС ОАО «Гродно Азот», — говорится в сообщении.

Персонал уже принимает меры по стабилизации ситуации и возобновлению работы производства.

На предприятии предупредили, что в ближайшие несколько суток будут проводиться новые пусковые операции — при этом предусмотрено сжигание технологического газа на факельной установке.

— В случае отделений производства азотной кислоты кратковременно может быть виден «лисий хвост» — газ характерного желтого цвета, представляющий собой соединение кислорода и азота (диоксид азота NO2), — рассказали на «Гродно Азоте».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

«Белмедпрепараты» без пяти минут банкрот
«Белмедпрепараты» без пяти минут банкрот Артем Черников
І адзін у полі воін
І адзін у полі воін Міхась Скобла
Между ними, девочками
Между ними, девочками Ирина Халип
Велодорожка ведет в окопы
Велодорожка ведет в окопы Леонид Невзлин