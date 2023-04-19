На «Гродно Азоте» остановилось производство 19.04.2023, 18:33

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Что произошло?

На ОАО «Гродно Азот» 19 апреля остановили несколько производств из-за снижения напряжения. При сжигании излишков технологического газа над заводом может появиться желтый дым — «лисий хвост», сообщили на предприятии.

— В связи с внешней посадкой напряжения произошла остановка производства капролактама, карбамида, метанола и АКиКАС ОАО «Гродно Азот», — говорится в сообщении.

Персонал уже принимает меры по стабилизации ситуации и возобновлению работы производства.

На предприятии предупредили, что в ближайшие несколько суток будут проводиться новые пусковые операции — при этом предусмотрено сжигание технологического газа на факельной установке.

— В случае отделений производства азотной кислоты кратковременно может быть виден «лисий хвост» — газ характерного желтого цвета, представляющий собой соединение кислорода и азота (диоксид азота NO2), — рассказали на «Гродно Азоте».

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