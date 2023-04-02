Украинские десантники уничтожили в ближнем бою подразделение РФ и заняли его позиции 2.04.2023, 12:58

Перестрелки велись на расстоянии около трех метров.

Воины 71-й отдельной егерской бригады Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины уничтожили подразделение российских оккупантов на одном из направлений фронта. Защитники ликвидировали около 11 захватчиков и заняли их боевые позиции.

Бойцы показали, как происходили штурмовые действия и зачистка вражеских окопов. Видео опубликовала служба по связям с общественностью Командования ДШВ ВСУ.

На кадрах продемонстрирован ближний бой украинских воинов с российскими военными: некоторые перестрелки велись на расстоянии около трех метров. Егеря-десантники ликвидировали оккупантов, пытавшихся отбиваться.

Украинские егеря-десантники уничтожили подразделение оккупантов и заняли их боевые позиции. Видео 18+

«Мы только заскочили в первые окопы, зачистили первые доки и я уже с врагом встретился, можно сказать, глаза в глаза. Расстояние друг от друга было где-то три метра. Кто маневреннее, умнее в этой ситуации, тот и выжил… Что у них в голове: тупо человек летит на тебя, будто у него нет никаких препятствий», – рассказал о бое и захватчиках-самоубийцах военнослужащий Сергей «Красинь».

По его словам, так постепенно бойцы 71-й ОЕБр зачищали доты врага, в том числе и тот, откуда по ним вел постоянный обстрел российский пулеметчик. Его забросали ВОГами и гранатами. В ответ оккупанты с других позиций пытались сдержать действия воинов ВСУ.

«Но мы с такой скоростью двигались, что их артиллерия просто не успевала наводиться. Мы продвигаемся, а они все позади отрабатывают. Так мы зачистили окопы, я доложил по рации, что задача выполнена», – отметил «Красинь».

Он добавил, что егеря-десантники удерживали захваченные позиции до определенного времени, а затем их заменила там другая группа наших военных.

В окопах и блиндажах воины насчитали около 11 ликвидированных оккупантов. Также на видео показали вещи и беспорядки, царившие на российских позициях.

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