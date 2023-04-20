«Гродно Азот» до сих пор не может восстановиться после остановки производства 1 20.04.2023, 10:37

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Перезапущены только отдельные участки.

ОАО «Гродно Азот» перезапустило пока только три производства после вчерашнего инцидента с энергоснабжением. Как сообщили на предприятии, уже включены в работу производства карбамида, метанола и КАС.

Продолжаются пусковые операции в цехах производства капролактама, аммиака готовится к пуску отделение азотной кислоты цеха АКиКАС. На площадке «Химволокна»продолжается пуск цеха по производству полиамида №1, работа других цехов восстановлена.

Вчера при проведении регламентных работ произошло аварийное отключение оборудования на подстанции 330 кВт «Гродно-Южная». Электроэнергия отсутствовала в течение 15 минут.

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