Жители Сибири и Дальнего Востока массово захотели учить китайский 6 20.04.2023, 16:21

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Запрос на китайский язык повысился на фоне растущей зависимости Москвы от Пекина.

Растущая зависимость России от Китая резко повысила востребованность китайского языка среди россиян. За последние два года доля тех, кто считает его самым необходимым иностранным языком, выросла в три раза — до 16%, передает The Moscow Times.

Однако наиболее востребованным он оказался в регионах, которые географически близки к Китаю. Так, например, каждый четвертый житель Сибири (23%) и каждый пятый россиянин на Дальнем Востоке (20%) назвали китайский самым нужным для себя иностранным языком.

Такие результаты показал опрос банка «Открытие» к Дню китайского языка 20 апреля и к Дню английского языка 23 апреля. Всего в нем приняли участие 1015 россиян в возрасте от 18 до 65 лет в городах с населением более 100 тыс. человек.

Несмотря на растущую популярность китайского, 60% россиян называют самым нужным для себя иностранным языком английский. Больше всего считающих так граждан проживает в Приволжском федеральном округе (68%), а меньше всего — на Урале (49%).

В то же время немецкий, французский и арабский назвали самыми необходимыми языками по 1% россиян. Также 12% считают, что им достаточно одного русского языка (на Урале доля таких граждан достигает 21%, а на Дальнем Востоке составляет всего 6%). Одновременно с этим каждый десятый респондент затруднился с ответом на этот вопрос.

Среди опрошенных 62% в той или иной мере владеют одним иностранным языком. Из них 50% заявили, что владеют английским. Больше всего таких в Санкт-Петербурге и Ленинградской области (68%), а также в Москве и Московской области (63%). Меньше всего — на Северном Кавказе (35%) и Урале (36%).

На втором месте по распространенности среди россиян немецкий — им владеют 12%. Затем идут французский (3%), испанский (2%), итальянский, китайский и арабский (по 1%). Еще 4% знают другие иностранные языки.

Несмотря на войну в Украине и изоляцию страны, 79% россиян убеждены, что по-прежнему важно изучать и знать иностранные языки (45% определенно да, 34% — скорее да). Только 8% россиян считают, что это не важно (6% скорее нет, 2% — определенно нет). Также 13% затруднились ответить на этот вопрос.

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