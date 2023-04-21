Назначен новый командующий Тихоокеанским флотом РФ 21.04.2023, 13:41

Виктор Лиина

Перестановки произошли после внезапной проверки.

Адмирал Виктор Лиина назначен командующим Тихоокеанским флотом РФ, на посту командующего Балтийским флотом его сменит вице-адмирал Владимир Воробьев, сообщили ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на источники.

«Указы о назначении адмиралов Воробьева и Лиины командующими Балтфлотом и ТОФ подписаны, в самое ближайшее время они вылетают к местам назначения и приступят к выполнению своих обязанностей», — сказал собеседник «РИА Новости».

Адмиралу Лиине 55 лет. В 2016 году он занял пост замкомандующего Черноморским флотом, спустя три года — замглавы Генштаба, а с октября 2021-го — командующего Балтийским флотом. Получил звание адмирала в этом году. Награжден орденами «За военные заслуги», «За морские заслуги» и орденом Нахимова.

Воробьев — заместитель начальника Генерального штаба. Был начальником штаба и командиром Беломорской военно-морской базы, начальником управления боевой подготовки флота. Награжден орденом «За военные заслуги».

Командование Тихоокеанским флотом сменилось вскоре после внезапной проверки, объявленной на прошлой неделе. Военные были подняты по тревоге в полном составе. Кремль объяснил это «рутинной подготовкой армии», которая не связана с обсуждением вероятного вхождения Японии в НАТО.

Командующего Сергея Авакянца перевели на новую должность — главы штаба, курирующего центры военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания. «Мы создали централизованную структуру, которая будет осуществлять методическое сопровождение деятельности региональных центров и координацию их работы», — рассказал полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

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