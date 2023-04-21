Очереди легковых авто на границах Беларуси с ЕС выросли в пять раз 3 21.04.2023, 16:18

2,420

Что происходит в пунктах пропуска.

Очереди легковых автомобилей выросли в пять раз, сообщили в Государственном погранкомитете Беларуси.

Самая большая очередь выстроилась на границе с Польшей — перед единственным пунктом пропуска Тересполь скопилось около 250 легковых автомобилей.

Что касается большегрузов, то самые большие очереди стоят перед пунктом пропуска Шальчиникай (Бенякони) на границе с Литвой и польским — Кукурыки (Козловичи) — 70 и 160 фур соответственно.

ai/545177/aux-1682082924-schlange_21_04-f488115e17173c0d7fd8401ba1d04866b9a416fd.jpg

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».