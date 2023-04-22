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NYT: Китай готовится ворваться в клуб крупнейших ядерных держав мира

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  • 22.04.2023, 21:55
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NYT: Китай готовится ворваться в клуб крупнейших ядерных держав мира

В этом Пекину должна помочь Россия.

Китай планирует построить ядерный реактор для производства плутония, который можно использовать для изготовления ядерного оружия, в 217 километрах от Тайваня.

Как сообщает The New York Times, российское госпредприятие «Росатом» и китайское Агентство по атомной энергии подписали соглашение о долгосрочном сотрудничестве. Как стало известно, что за последние месяцы «Росатом» поставил Китаю 25 тонн высокообогащенного урана.

«Эта сделка означает, что Россия и Китай сейчас сотрудничают в проекте, который поможет им в модернизации ядерных вооружений и, по оценкам Пентагона, создаст арсеналы, совокупный размер которых может превзойти арсеналы Соединенных Штатов», - пишет NYT.

Хотя власти Китая заявляют, что реактор будет использоваться лишь в мирных целях, представители Пентагона говорят, что там будет производиться плутоний, который используется в изготовлении ядерного оружия. При этом отмечается, что пока нет никаких свидетельств того, что Китай и Россия вместе работают над созданием оружия или скоординированной ядерной стратегией для противостояния их общему противнику.

Соединенные Штаты сейчас сталкиваются с вопросом, как справиться с трехсторонним ядерным соперничеством, которое переворачивает с ног на голову и вынуждает переосмыслить большую часть стратегии сдерживания, помогавшей так долго избегать ядерной войны между сверхдержавами.

«Экспансия Китая в тот момент, когда Россия развертывает новые виды вооружений и угрожает применить против Украины ядерное оружие на поле боя, является лишь последним примером того, что американские стратеги считают новой, гораздо более сложной эпохой по сравнению с тем, что пережили Соединенные Штаты во время Холодной войны», - пишет NYT.

«Китай находится на пути к значительному расширению своего ядерного арсенала, в то время как Россия приостанавливает действие последнего крупного договора о контроле над вооружениями. Это предвещает новый мир, в котором Пекин, Москва и Вашингтон, скорее всего, станут явными ядерными силами», - добавляет издание.

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