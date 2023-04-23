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Как вернуть блеск пожелтевшим фарам авто: простые способы

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  • 23.04.2023, 11:43
  • 2,428
Как вернуть блеск пожелтевшим фарам авто: простые способы

Водителям достаточно приготовить специальную смесь.

Регулярная чистка автомобильных фар необходима в первую очередь для безопасности. Дорожная грязь, осадки, реагенты на асфальтовом покрытии влияют не только на внешний вид фар, но и на их функциональность.

Плафон, покрывающий линзу, со временем становится мутным, желтеет и выцветает. Как вернуть блеск пожелтевшим фарам, рассказал obozrevatel.com.

Если у вас нет возможности или желания ехать на автомойку, можно использовать дешевые и доступные альтернативы. К примеру, приготовить специальную смесь.

Необходимые ингредиенты:

сода

зубная паста

твердое мыло

лимонный сок

В небольшую емкость следует насыпать 1 столовую ложку соды, 3 столовые ложки зубной пасты, ¼ куска твердого мыла (можно обычное или хозяйственное) и сок ½ лимона. Мыло лучше натереть на терке. Все ингредиенты смешивают до однородности.

После этого с помощью кухонной губки нужно взять немного смеси и жесткой стороной нанести на фару. Важно не смывать сразу водой – средству нужно время, чтобы подействовать. Через 5-10 минут удалите пену и остатки раствора и протрите фары сухим полотенцем.

Один из основных ингредиентов в этом рецепте – зубная паста. Она не только придаст фарам блеск, но и скроет небольшие царапины.

Кстати, белый уксус – также действенное средство для восстановления и чистки тусклых фар. Кислотность поможет легко удалить грязь и желтизну. В пульверизатор нужно налить 1 стакан воды и 2 стакана уксуса. Оставьте раствор на фарах на 2 минуты, а затем протрите салфеткой из микрофибры. Таким образом вы избавитесь от полос, грязи и пыли на фарах.

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