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Названы лучшие недорогие смартфоны-флагманы

  • 23.04.2023, 14:24
Названы лучшие недорогие смартфоны-флагманы

У них практически нет недостатков.

Популярный технопортал Gizchina проанализировал рынок смартфонов премиум-класса стоимостью менее $500 (или 18 500 в грн) и составил актуальный на сегодня топ из пяти лучших моделей с самыми топовыми характеристиками и хорошим соотношением цены и качества.

В список попали модели от Realme, Redmi, Xiaomi, OnePlus и Poco. Некоторые из них вышли еще в начале 2022 года по цене куда дороже $500, но успели существенно подешеветь с того момента.

На первом месте оказался Realme GT Neo 5 – с цветной подсветкой сзади, памятью на 1 ТБ и рекордно мощной зарядкой на 240 Вт. Всего за 80 секунд набираются первые 20%, а полный заряд занимает 9 минут. Остальные характеристики тоже на уровне: OLED-дисплей 6.74’’ (FHD+, 144 Гц, яркость 1400 нит), чип Snapdragon 8+ Gen 1 и тройная камера 50+8+2 Мп.

За ним следует Redmi K60 – во многом, это лучшее устройство за всю историю бренда. У него 6.67-дюймовая OLED-матрица с 2K-разрешением, частотой 120 Гц и яркостью 1400 нит. За производительность отвечает процессор Snapdragon 8+ Gen 1, а питание обеспечивает батарея 5550 мАч с зарядкой 67 Вт.

Третье место закрепилось за базовой версией Xiaomi 12. Она тоже работает на базе Snapdragon 8 Gen 1, оснащена динамиками Harman/Kardon с поддержкой Dolby Atmos, а главной ее фишкой стал экран с частотой 120 Гц. Эксперты DisplayMate присвоили ему наивысшую оценку A+.

На четвертом месте расположился OnePlus Ace 2 c быстрой зарядкой на 100 Вт и дисплеем с высокой частотой обновления изображения и сенсорного слоя. Замыкает топ-5 геймерский Poco F4 GT, который предлагает экран AMOLED, чип Snapdragon 8 Gen 1 и быструю зарядку на 120 Вт.

Если бюджет поменьше, Gizchina составила аналогичный рейтинг, но для смартфонов среднего класса стоимостью до $300. В список попали модели от Poco, Redmi, Realme и менее известной UMIDIGI.

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