Названы самые надежные автомобили в мире 24.04.2023, 8:52

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На первом месте японская марка.

Надежные автомобили — это, очевидно, те, который почти никогда не ломаются и не доставляют серьезных проблем владельцам максимально долгий период времени. Какие компании выпускают такие машины в 2023 году, выяснил американский автомобильный портал HotCars.

Названы самые надежные автомобили в мире в 2023 году.

Основой для исследования стали баллы, по которым оценивает надежность автомобилей известный журнал Consumer Reports. Например, японским Toyota и Lexus он присудил 72 балла из 100 возможных, и они заняли первое и второе места соответственно. Третьим в рейтинге стал еще один бренд из Японии — хорошо известная нам Mazda, машины которой, по версии американских экспертов, надежны на 65 баллов из 100.

На четвертой строчке, получив те же 65 баллов, оказалась немецкая BMW, а замкнула «пятерку» лидеров Honda, чьи автомобили заработали на 3 балла меньше — 62 из 100 возможных.

Кроме них, в ТОП-10 автопроизводителей, выпускающих самые надежные автомобили в мире, также вошли немецкая Audi (60 баллов), японские Subaru (59 баллов) и Acura (57 баллов), корейская Kia (54 балла) и американский Lincoln (54 балла).

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