Самый старый автомобиль в мире прошел техосмотр в Германии 1 25.04.2023, 18:35

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В следующем году автомобилю исполнится 130 лет.

В немецком городе Айнбекк (земля Нижняя Саксония) успешно прошел техосмотр 129-летний ретро-автомобиль Benz Victoria. Он считается самым старым в мире автомобилем, имеющим постоянные номерные знаки. Об этом пишет DW.

Самый старый автомобиль в мире прошел инспекцию TÜV — немецкой организации по техническому надзору, которая, помимо прочего, занимается и техосмотром автомобилей. Удивительно, что специалисты не обнаружили ни одной поломки в автомобиле, который занимает место в экспозиции автомобильного музея Айнбекка.

Владелец автомобиля-олдтаймера Карл-Хайнц Рекопф прехал на техосмотр в автомобиле 1894 года выпуска в антуражном костюме: цилиндре и старинной кожаной куртке. После осмотра своей машины специалистами он не скрывал своих эмоций: «Я в более радостном настроении, чем вы думаете. Потому что в мастерской не удалось обнаружить ничего кроме слоя пыли. То есть там просто вытерли пыль и полили бензина».

Принадлежащему Рекопфу фаэтону (так называется тип автомобиля с откидным верхом, похожий на карету) на два года продлили разрешение на пользование немецкими дорогами. Получивший соответствующую наклейку автомобиль своим ходом вернулся в музей.

Ездить только днем, вместо поворотника — палка

Приехавший на техосмотр автомобиль — олдтаймер Benz Victoria Nr. 99, выпущенный в 1894 году, считается самым старым в мире автомобилем, имеющим постоянные номерные знаки. Он стоит на учете и допущен для участия в дорожном движении. Максимальная скорость — 27 километров в час.

Это чуть усовершенствованная модель трехколесного автомобиля Benz Patent-Motorwagen, который является первым в мире автомобилем с двигателем внутреннего сгорания. В Айнбеке считают этот автомобиль самым старинным транспортным средством, которому разрешено ездить по немецким дорогам (и предполагают, что и в мире нет ничего сравнимого).

Конечно, на вождение таким авто наложено некоторое количество ограничений. На нем не выедешь на автобан. Из-за недостаточно мощных фар нельзя ездить ночью, а вместо поворотника водитель использует сигнальную палку. Из-за особенностей конструкции водитель сидит на заднем сиденье, а передние и задние колеса у автомобиля разного диаметра.

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