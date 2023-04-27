ПАСЕ признала Лукашенко причастным к депортации украинских детей в Россию

ПАСЕ признала Лукашенко причастным к депортации украинских детей в Россию7
- 27.04.2023, 19:27
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Диктатора также обвинили в геноциде.
Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию, в которой осуждается принудительная депортация украинцев в Россию. Об этом в своем телеграм-канале сообщил член постоянной делегации Верховной рады в ПАСЕ Алексей Гончаренко.
В резолюции отмечается, что, согласно международному праву, принудительная депортация — это признак геноцида, поэтому все случаи должны быть расследованы, а все причастные должны нести ответственность.
По словам Гончаренко, в официальном документе такого уровня впервые упоминается термин «геноцид» в отношении действий России.
Также нардеп сообщил, что ПАСЕ приняла его поправку, тем самым признав Александра Лукашенко причастным к геноциду украинцев.
«Моя правка к резолюции в ПАСЕ о признании Александра Лукашенко причастным к принудительной депортации детей и взрослых с оккупированных территорий Украины принята. Это автоматически делает Лукашенко виновным в геноциде», — отметил Гончаренко.