Фридман: Резолюция ПАСЕ приближает Лукашенко к ордеру на арест 27.04.2023, 20:38

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Александр Фридман

Диктатора признали соучастником геноцида.

Резолюция ПАСЕ в какой-то степени приближает Александра Лукашенко к ордеру на арест от Международного уголовного суда, считает историк и политический обозреватель Александр Фридман.

Но одновременно она «ставит Украину в затруднительное положение». «Получается, что Лукашенко признают соучастником геноцида, но одновременно продолжают поддерживать дипломатические отношения с его режимом», — пишет Фридман.

27 апреля Парламентская ассамблея Совета Европы в отношении ситуации с принудительной депортацией из Украины в РФ детей и взрослых употребила слово «геноцид». Она признала Александра Лукашенко причастным к похищению украинских детей (добавить его в резолюцию предложил депутат Верховной Рады Украины Алексей Гончаренко).

В марте Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест Владимира Путина, который несет ответственность за военное преступление — незаконную депортацию украинцев.

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