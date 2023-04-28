Виктора Бабарико не могут найти в больнице и колонии 1 28.04.2023, 17:14

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Виктор Бабарико

Фото: Reuters

Жизнь и здоровье политзаключенного в опасности.

Вчера, 27 апреля, экс-кандидат в президенты Беларуси и политзаключенный Виктор Бабарико был в больнице, его не собирались куда-либо перевозить, поскольку транспортировка была жизненно опасна.

Сегодня, 28 апреля, в больнице и колонии не могут рассказать, где он находится. Об этом сообщает штаб Виктора Бабарико.

По информации, предоставленной сотрудниками больницы вчера, 27 апреля, на конец дня Виктор Бабарико находился в хирургическом отделении в состоянии средней тяжести. Любая транспортировка была жизненно опасна.

«Сегодня ни сотрудники больницы, ни представители колонии не могут подтвердить, что Виктор находится у них. Его местонахождение и состояние неизвестны», — рассказали в штабе Бабарико.

Его соратники считают, что жизнь и здоровье Виктора Бабарико в опасности.

«Мы еще раз настойчиво призываем лиц, ответственных за происходящее, предоставить исчерпывающую информацию о его местонахождении и физическом состоянии, а также допустить к нему родственников и адвокатов. Мы также призываем международное сообщество использовать все доступные средства для получения от действующей власти ответов на поставленные вопросы», — заявили в штабе.

Напомним, вечером 26 апреля появилась информация о том, что Виктор Бабарико, заключенный ИК-1 Новополоцка, в ночь на 25 апреля был госпитализирован в городскую больницу — якобы со следами избиений и пневмотораксом. Утром 27 апреля близким политика удалось подтвердить факт его госпитализации в хирургическое отделение.

Напомним, что 6 июля 2021 года «суд» назвал Бабарико виновным в «получении взятки» и «финансовых махинациях со средствами, полученными преступным путем». Виктора Бабарико приговорили к 14 годам колонии усиленного режима. Его сын Эдуард до сих пор — уже почти три года — находится в СИЗО без суда.

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