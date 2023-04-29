Аналитики: Количество белорусов в Польше увеличилось за год на 103 тысячи 1 29.04.2023, 10:06

Всего в Польше проживает примерно 249 тысяч человек.

Количество белорусов в Польше составляет примерно 249 тысяч человек. По сравнению с прошлым годом белорусов стало больше на 103 тысячи человек. К таким выводам пришли аналитики платформы Picodi, которые в своих исследованиях руководствовались не только официальной информацией миграционных служб Польши, но изучили реестр имен PESEL.

Согласно статистике польского Управления по делам иностранцев, разрешение на временное или постоянное пребывание на территории страны на апрель 2023 года получили 75,7 тыс. человек (это 10,5 % от общего количества учтенных иностранцев в Польше). Но, как отмечают аналитики Picodi, в этой статистике не учитываются белорусы, которые уже получили польское гражданство. Чтобы уточнить цифру, исследователи обратились к реестру имен PESEL.

Согласно результатам исследования, количество белорусов в Польше можно оценить примерно в 249 тысяч человек. По сравнению с прошлым годом их количество увеличилось на 103 тысячи.

Общее число мужчин – 144 тысячи, женщин – 105 тысяч. Больше всего белорусов проживает в Мазовецком воеводстве – 26,4 тысячи человек. Самые распространенные имена мужчин-белорусов в реестре – Aliaksandr, Siarhej и Dzmitry.

Исследователи не брали во внимание белорусов, находящихся в Польше на основании визы и международной защиты.

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