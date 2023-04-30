Как «Революция гвоздик» положила конец диктатуре в Португалии 5 30.04.2023, 9:31

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Белорусским офицерам на заметку.

25 апреля — 49 годовщина Революции гвоздик в Португалии. Пала самая долговечная и устойчивая диктатура Западной Европы. «Революция гвоздик» в Португалии задумывалась как военный переворот, но за пару часов переросла в мирное народное восстание.

Причины революции

В 1973 году Португалия была беднейшей страной Западной Европы, занимая 39-е место по уровню жизни населения. Охранительная политика режимов Антониу ди Салазара и Марселу Каэтану за полвека не смогла вывести страну из состояния экономически отсталых аграрных европейских государств. Но и в сельском хозяйстве уровень механизации был минимален, производство продукции фактически не росло, а, к примеру, урожайность зерновых была в 5 раз ниже, чем в других странах Западной Европы. Сельское население было почти полностью неграмотным и практически нищим по сравнению с фермерством Франции или ФРГ.

В то же время страна ввозила в основном промышленную продукцию, расплачиваясь за нее тем, что производило сельское хозяйство. Это не способствовало развитию собственной промышленности, хотя Португалия обладала огромными сырьевыми ресурсами в своих африканских колониях. Правительство предпочитало отправлять сырье за рубеж, не вкладывая деньги в развитие страны.

Но торговля сырьем, за счет которой португальское правительство хотело обеспечить стране спокойствие, оказалась под ударом в 1961 году, когда в африканских колониях — Португальской Гвинее, Португальской Западной Африке и Португальской Восточной Африке — началась партизанская война против метрополии. Огромные военные расходы только ухудшили положение Португалии. Последними политическими аргументами премьер-министра Марселу Каэтану стали «борьба с коммунизмом в колониях» и «атлантическая солидарность» в рамках НАТО, за счет которых он пытался привлечь максимальную военную и экономическую помощь.

Тем не менее в 1973 году бегство капитала из Португалии приняло больший размах. Теперь в экономику не вкладывалось вообще ничего, а за рубеж были переправлены 1,4 миллиарда эскудо. Премьер-министр Марселу Каэтану решил проблему тем, что запретил публиковать эту статистику.

Тем временем неизменная политическая система страны не отражала настроений общества, спектра политических взглядов и тщательно изолировала население от управления страной. В этих условиях в Португалии нелегально или полулегально распространялись радикальные политические взгляды от нацизма Гитлера до теорий Мао Цзэдуна. Марксизм и социалистические учения проникли даже в традиционную опору режима — в офицерский корпус, значительную часть которого правительство самоубийственно унижало своей социальной и кадровой политикой.

Хроника выступления военных

«Революция гвоздик» была подготовлена и осуществлена «Движением капитанов», объединившим ту часть офицерского корпуса Португалии, которая была недовольна режимом Марселу Каэтану, колониальной войной в Африке и своим социальным положением. По легенде, она получила свое название от жеста жительницы Лиссабона Селесты Сейруш, продавщицы универмага, 25 апреля 1974 года опустившей гвоздику в ствол винтовки встреченного ей солдата. Был сезон гвоздик, и по ее примеру граждане в массовом порядке начали раздавать солдатам красные гвоздики.

После того, как единственное оппозиционное движение страны — Демократическая избирательная комиссия — отказалась от участия в парламентских выборах 28 октября 1973 года, Центральная комиссия «Движения капитанов», на которую была возложена задача изучения возможности государственного переворота, в январе 1974 года, поручила полковнику Вашку Гонсалвишу, майорам Эрнешту Антунишу и Витору Алвишу разработать политическую программу движения. Капитану артиллерии Отелу Сарайве ди Карвалью была поставлена задача разработать военный план восстания.

Подготовка революции

Готовившие военный переворот офицеры сухопутных сил рассчитывали в первую очередь на воинские части, находившиеся у них в подчинении. Зондирование почвы в частях ВВС и ВМФ показывало, что идеи «Движения капитанов» находят поддержку на флоте и в авиации. Распространенное в феврале 1974 года воззвание вызвало открытый раскол в армии, но нашло поддержку у младшего и среднего командного состава. 18 апреля 1974 года Центральная комиссия Движения вооруженных сил назначила боевую операцию по свержению режима на 25 апреля 1974 года. (Майор Мариш Фернандиш позднее заявлял корреспонденту «Штерн»: «Нам пришлось выступить раньше, чем намечалось, так как тайная полиция напала на наш след». Интересен и тот факт, что на 25 апреля 1974 года было намечено начало манёвров в рамках Североатлантического альянса. Утром 25 апреля военные корабли стран НАТО вошли в территориальные воды Португалии.)

В распоряжении организаторов выступления были инженерный полк, школа военных администраторов, батальон «казадориш» (егерей), полк легкой артиллерии, команда стрелкового полигона, пехотный полк, учебный центр артиллерии, 10-я группа коммандос, три военные школы разного профиля в окрестностях Лиссабона, кавалерийский полк (бронетехника) в Сантарене и учебный центр «специальных операций». 22 апреля все верные «Движению капитанов» части были приведены в состояние готовности. Посвященные в планы заговорщиков были ознакомлены с секретным циркуляром Центральной комиссии движения:

Начало операции должно быть подтверждено одним из двух сигналов, указанных в параграфах 2 и 3.

24 апреля в 22 часа 55 минут по радиостанции «Эмиссореш ассосиадуш ди Лижбоа» будет передано, что лиссабонское время 22 часа 55 минут. Затем последует исполнение песни Паулу ди Карвалью «После прощания».

Между 00 часов 00 минут и 01 часом 00 минут 25 апреля по радиостанции «Ренашенса» диктор зачитает первую строфу песни «Грандула, вила морена», затем эта песня должна быть передана в исполнении ее автора — Жозе Афонсу (José Afonso).

Любой из сигналов, упомянутых в параграфах 2 и 3, даже если услышан будет лишь один из них, полностью подтверждает начало военной операции, которая с этого момента обретает необратимый характер.

Время операции: 03 часа 00 минут 25 апреля 1974 года. Пароль «Мужество», отзыв «За победу».

План военной операции предполагал, что свержение режима перерастет в бои, которые затянутся на срок от одной до трех недель.

Начало выступления

24 апреля в 22:00 в расположении инженерного полка № 1 (СР1) в Понтинья (Лиссабон) организована штаб-квартира Движения вооруженных сил. Руководство операцией осуществляли:

майор Отелу Сарайва ди Карвалью,

капитан-лейтенант Витор Мануэл Крешпу,

майор Жозе Саншеш Озориу,

подполковник Гарсия душ Сантуш,

подполковник Фишер Лопиш Пиреш,

майор Угу душ Сантуш (присоединился позднее),

капитан Луиш Маседу (отвечал за охрану командного пункта),

майор Жозе Мария Азеведу (поддержка функционирования командного пункта).

В 22:55 диктор радиостанции «Эмиссореш ассосиадуш ди Лижбоа» передал в эфир условную фразу: Через пять минут пробьет 23 часа, а пока я предлагаю вам послушать песню Паулу ди Карвалью «После прощания»… (или «А потом прощай…» (порт. «E depois do adeus»), в 1974 году португальский номинант на конкурс Евровидения). Около 200 офицеров в континентальной Португалии приняли сигнал готовности и перенастроили свои радиоприемники на волну католической радиостанции «Ренашенса» в ожидании сигнала к действию.

В 01:05, с небольшим опозданием, диктор «Ренашенсы» все-таки прочитал первую строфу песни «Грандула, вила морена» (порт. «Grândola, vila morena» — «Грандола, городок у моря…», «Грандола, моя смуглянка») и передал ее в эфир.

Около четырех часов утра 25 апреля колонны бронетехники двинулись на Лиссабон из Томара, Вендаш-Новаш, Сантарена, Фигейра-да-Фош, Визеу, Мафры и с базы ВМС Алфейте.

Хроника 25 апреля

04:20 — подразделения 5-го пехотного полка в Лиссабоне заняли коммерческую радиостанцию «Радиоклубе португеш», обладавшую мощным радиопередатчиком. В эфире зачитывается «Коммюнике № 1» «Движения капитанов»:

Говорит радиостанция командования вооруженных сил.

Вооруженные силы Португалии призывают всех жителей города Лиссабона оставаться в своих домах и не выходить из них, сохраняя максимальное спокойствие.

Мы искренне надеемся, что значительность переживаемого нами момента не будет омрачена никаким несчастным случаем ни с кем, и поэтому обращаемся к здравому смыслу командиров полицейских и военизированных частей с призывом не допустить каких-либо столкновений с вооруженными силами. Такие столкновения были бы излишними. Более того, они могут привести к серьезным жертвам, которые одели бы португальцев в траур и раскололи бы нацию. Этого нужно избежать во что бы то ни стало.

Несмотря на ясно выраженное беспокойство о том, чтобы не пролилась ни одна капля португальской крови, мы обращаемся к гражданскому и профессиональному долгу всех медиков, надеясь, что они в большинстве своем прибудут в больницы для оказания возможной помощи, но мы искренне желаем, чтобы это оказалось излишним.

После этого радиостанция начала передавать песни, запрещенные правительством.

После передачи первого коммюнике жители Лиссабона, вопреки призыву, вышли на улицы города, встречая восставшие части.

Восставшие части двигались по Авенида ди Либердади к зданиям Министерства национальной обороны, радиостанции и телеграфа на площади Коммерсио.

На набережной реки Тежу бронеколонна капитана Фернанду Жозе Салгейру Майя из Сантарена столкнулась с колонной танков, усиленных артиллерией, которая двигалась к Террейру-ду-Пасу, где расположены правительственные учреждения. Командовал колонной заместитель командующего Лиссабонским военным округом бригадный генерал Рейеш. Толпа с гвоздиками преградила ей путь и остановила танки. Танкисты отказались выполнить приказ генерала Рейеша открыть огонь по толпе и колонне повстанцев. Капитан Салгейру Майя крикнул в мегафон: «Мы подняли восстание, чтобы покончить с войной в колониях, свергнуть фашизм!». Экипажи танков один за одним присоединились к восставшим.

07:30 — в эфире было распространено новое коммюнике «Движения капитанов». В нем говорилось: «На рассвете сегодняшнего дня, 25 апреля, Движение осуществило ряд акций, направленных на освобождение страны от угнетавшего ее долгое время режима…». Толпы на улицах Лиссабона скандируют: «Победа!», «Да здравствует Движение!».

07:40 — колонна броневиков Салгейру Майя получила приказ захватить главные казармы Национальной республиканской гвардии на площади Карму, где укрылись премьер-министр Португалии Марселу Каэтану и группа министров.

09:30 — все части Лиссабонского военного округа уже на стороне «Движения капитанов». Солдаты, сержанты и младшие офицеры арестовали командиров, которые приказывали выступить против Движения.

Народ высыпал на улицы, солдат угощали молоком, сигаретами и едой. Выкрикиваемые на улицах лозунги, «O Povo unido jamais será vencido!» («Объединенный народ непобедим», перевод песни «El pueblo unido jamás será vencido», посвященной сопротивлению чилийской диктатуре) ознаменовали окончание самой долгой фашистской диктатуры в Европе.

Днем площадь Карму забита народом. Люди сидели на танках, бронетранспортерах и деревьях, что делало невозможным штурм казарм, где укрылось правительство.

14:00 — радио Лиссабона передало, что части Движения вооруженных сил «в соответствии с намеченным планом» захватили радиостанции и телепередатчики, штабы Португальского легиона и военных округов в Лиссабоне и Порту, здание министерства обороны, аэропорт, тюрьму в форте Пениши и другие объекты. «Его превосходительство адмирал Америку Томаш, его превосходительство профессор Марселу Каэтану и члены правительства окружены воинскими подразделениями Движения и находятся в казармах Национальной республиканской гвардии…».

15:07 — Движение вооруженных сил выдвинуло ультиматум — крайний срок капитуляции казарм Карму и сдачи Марселу Каэтану — 17:00 25 апреля (то есть менее 2 часов).

Передача власти

16:20 — капитан Салгейру Майя отправился в казармы Карму для переговоров. Его привели к Каэтану. Каэтану сказал ему: «Я знаю, что уже не руковожу страной, и все же надеюсь, что со мной будут обращаться достойно. К тому же… (он указал на часы) я хотел бы передать власть какому-либо генералу, чтобы она не попала в руки черни»[6].

17:00 — казармы Карму капитулировали, но Каэтану и его сторонники остались на местах до момента передачи власти.

18:00 — у казарм Карму премьер-министр Марселу Каэтану, министр внутренних дел Морейру Батишта и министр иностранных дел Руй Патришиу подошли к прибывшему генералу Антониу ди Спиноле и передали ему власть в ходе краткой церемонии. После этого Спинола и Каэтану долго беседовали наедине.

Власть в стране официально перешла к Совету Национального Спасения.

19:40 — арестованных Каэтану, Батишту и Патришиу на бронетранспортере увезли в казармы Понтилья.

Опубликован Декрет № 1. Немедленно отстраняются от власти президент республики и правительство, распускаются и упраздняются Национальное собрание и Государственный совет. Освобождаются от своих обязанностей президент Америку Томаш, премьер-министр профессор Марселу Каэтану и все члены кабинета. Законодательные и исполнительные функции распущенных организаций переходят к Совету Национального Спасения. Декрет подписан председателем СНС генералом ди Спинолой.

26 апреля

В полночь прекратили сопротивление и разбежались сотрудники ПИДЕ в старой части Лиссабона. Морская пехота под командованием майора Луиша Коррейа ворвалась в здание штаб-квартиры ПИДЕ по главной лестнице и заняла его. Коррейа с солдатами арестовали директора ДЖС Фернанду Эдуарду да Силву Паиша. (Аресты сотрудников ПИДЕ продолжались еще несколько дней, 29 апреля сдался известный своей жестокостью Фернанду Говея, оказавший сопротивление при штурме штаб-квартиры. Но некоторые функционеры ПИДЕ — в том числе вызывавшие особую ненависть — сумели избежать ареста: Агоштинью Барбьери Кардозу находился в зарубежной командировке, Антониу Роза Казаку сумел бежать в Испанию, Казимиру Монтейру укрылся в посольстве ЮАР.)

01:24 — Португальское телевидение показало сидящих за столом членов Совета национального спасения во главе с генералом ди Спинолой, который зачитывал воззвание Совета.

На рассвете морские пехотинцы и парашютисты под командованием капитан-лейтенанта ВМС Абрантеша Серра штурмом взяли тюрьму Кашиас.

Днем Совет национального спасения расположился во дворце «Белен», штаб ДВС — в казармах в Понтинья.

Из тюрьмы Кашиас выпущен последний политический заключенный — строительный рабочий Жозе Карлуш Алмейда (будущий депутат Учредительного собрания от Португальской коммунистической партии).

Последствия

События 25 апреля 1974 года в Португалии положили конец самому долговечному и стабильному диктаторскому режиму в Западной Европе (в соседней Испании режим Франсиско Франко пал в течение следующих полутора лет). Революция в Португалии стала последней революцией и последним успешным военным переворотом в Западной Европе.

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