На границе Беларуси с ЕС появилось очередное новшество 5.04.2023, 11:17

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Фото: PAP

Людям будут задавать больше вопросов.

Белстат будет проводить в автомобильных пунктах пропуска на границе Беларуси с ЕС анкетирование.

Его целью называют изучение «неорганизованного ввоза и вывоза товаров физическими лицами и направленности потоков международного туризма».

Об этом говорится в опубликованной на Национальном интернет-портале инструкции, согласованной с Государственным таможенным комитетом.

Белстат хочет иметь данные, «необходимые для формирования официальной статистической информации», которая отсутствует в таможенной статистике внешней торговли Беларуси с государствами, не входящими в состав Евразийского экономического союза.

Как следует из постановления Национального статистического комитета (№10 от 10 марта 2023-го), опубликованного в среду на Национальном правовом интернет-портале РБ, анкетирование физических лиц добровольное и анонимное. Белстат его проводит совместно с таможенниками в автодорожных пунктах пропуска.

На границе Беларуси с Польшей и Латвией действуют по 2 автодорожных пункта пропуска, с Литвой — шесть. Что касается границы с Украиной, то не действуют все 12 пунктов пропуска, поэтому там анкетирование провести не получится.

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