Билл Гейтс вступился за нейросети перед Илоном Маском 6 5.04.2023, 20:33

1,940

Билл Гейтс

Маск увидел в них угрозу для человечества.

Соучредитель Microsoft Билл Гейтс прокомментировал открытое письмо ИТ-экспертов, призвавших прекратить обучение нейросетей из-за рисков для человечества. Он считает, что такой шаг не решит проблемы, а людям лучше сосредоточиться на том, как использовать разработки в области искусственного интеллекта (ИИ), пишет Reuters.

Как сообщает агентство, Билл Гейтс впервые публично прокомментировал открытое письмо главы SpaceX Илона Маска, соучредителя Apple Стива Возняка и еще более 1100 экспертов ИТ-отрасли.

Напомним, авторы обращения недавно призвали приостановить обучение нейросетей более мощных, чем GPT-4, так как это может представлять угрозу для всего человечества.

«Мощные системы искусственного интеллекта следует разрабатывать только тогда, когда мы уверены, что их эффекты будут положительными, а их риски будут управляемыми», — говорится в письме.

Там также указывается, что лаборатории и независимые эксперты должны использовать паузу в шесть месяцев для совместной разработки и внедрения набора общих протоколов, которые должны гарантировать безопасность.

Билл Гейтс с этим не согласен — он заявил, что приостановка обучения нейросетей не решит проблемы, с которыми человечеству предстоит столкнуться в будущем. По его словам, людям стоит сосредоточиться на том, как лучше всего использовать разработки в области ИИ, к тому же паузу в развитии таких технологий будет сложно обеспечить на уровне всех стран мира.

— Я действительно не понимаю, кто, по их мнению, может остановиться, согласится ли на это каждая страна в мире и вообще зачем это нужно делать, — добавил Гейтс.

Миллиардер высказал мнение, что нейросети обладают огромными преимуществами, но эксперты должны определить «области, представляющие сложность» в их развитии.

Напомним, в конце января Microsoft объявила о многолетних и многомиллиардных инвестициях в лабораторию искусственного интеллекта (ИИ) OpenAI, которая среди прочего создала чат-бот ChatGPT. Microsoft не назвала конкретную сумму, но СМИ сообщали об объеме в 10 млрд долларов.

ChatGPT — это чат-бот, основанный на последней версии языковой модели GPT. Он был запущен в конце ноября 2022 года, а спустя всего неделю после запуска число его пользователей достигло 1 млн.

Такая популярность, по словам разработчиков, объясняется тем, что ChatGPT обучен «отвечать на последовательные вопросы, признавать свои ошибки, оспаривать некорректные вводные данные и отклонять неуместные вопросы».

В Сети можно найти много примеров использования ChatGPT: от составления резюме или инвестиционного портфеля до написания приветственного сообщения в приложении для знакомств или речи в Конгрессе США, от стихов до помощи в написании программного кода.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».