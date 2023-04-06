СМИ: ВСУ разгромили скопление российских войск в Белгородской области 4 6.04.2023, 9:13

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Появилось видео массированных ударов по врагу.

Западные СМИ утверждают, что украинская артиллерия впервые нанесла удары по скоплению живой силы противника на территории Белгородской области.

Известный немецкий журналист издания Bild Юлиан Репке показал кадры артиллерийского удара в районе села Цаповка (Белгородская область, РФ), которое находится всего в 1,3 км от границы с Украиной.

В своем ролике журналист утверждает, что кадры взяты у одного из украинских военнослужащих, подписанных в соцсети как Sergio, информирует «Украина 365».

Репке утверждает, что украинские пограничники из 4-го харьковского отряда обнаружили в лесопосадке в районе одной из ферм Цаповки вражеские войска. Журналист уверен, что такие действия со стороны ВСУ — превентивный удар.

Не исключено, что вражеская армия планировали заходить в Украину со стороны именного этого населенного пункта. Более того, немецкий журналист считает, что этим видео Киев хочет показать Западу, что не стоит диктовать свои условия и говорить куда стрелять, а куда нет.

Более того, такой артиллерийский удар в очередной раз показывает всю слабость РФ, которая постоянно твердит, что война не будет вестись на ее территории. Этот удар не подтвердили и не прокомментировали ни в Киеве, ни в Москве.

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