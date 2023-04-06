Бойцы ВСУ прошлись полем боя после штурма ЧВК «Вагнер» 6.04.2023, 16:11

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В эпицентре всех боев по-прежнему остается Бахмут.

Бойцы Вооруженных сил Украины показали, как выглядит поле боя после успешно отбитого штурма наемников «Вагнера» на Бахмутском направлении.

Судя по кадрам, украинские артиллеристы отработали по всем оккупантам, штурмовавших позиции ВСУ. На поле боя остались одни трупы российских захватчиков и их оружие.

Бойцы ВСУ отметили, что прежде всего снимают эти кадры, чтобы напомнить всем русским о реальных потерях РФ в Бахмуте. Видео можно посмотреть здесь.

Бои за Бахмут - последние новости

В эпицентре всех боев по-прежнему остается Бахмут. Не менее кровавые бои продолжаются в районе Авдеевки и Марьинки.

В штурмах Бахмута оккупанты используют не только ЧВК «Вагнера», но и другие профессиональные подразделения. Они выполняют боевые задачи под страхом быть расстрелянными своими.

Владимир Зеленский подчеркнул, что как только у ВСУ появится угроза окружения со стороны противника, высшее командование на местах примет «правильные решения».

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