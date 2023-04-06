Российскому политику Владимиру Кара-Мурзе запросили 25 лет тюрьмы 6.04.2023, 20:19

Владимир Кара-Мурза

Оппозиционера обвиняют в «госизмене».

Прокурор запросил 25 лет лишения свободы для российского оппозиционера Владимира Кара-Мурзы, рассказала журналистам адвокат политика Мария Эйсмонт.

По ее словам, к такому сроку Кара-Мурзу могут приговорить, признав виновным в трех преступлениях: «фейках об армии», осуществлении деятельности нежелательной организации и госизмене.

Эйсмонт также рассказала, что за время, проведенное в СИЗО, политик потерял 17 килограммов. В марте защитники оппозиционера рассказывали о резком ухудшении его здоровья.

Кара-Мурзу арестовали в апреле прошлого года за неповиновение полиции. Вскоре на него завели уголовное дело о фейках про российскую армию. В июле стало известно, что против политика возбудили новое дело за работу с фондом «Открытая Россия» — по статье об осуществлении деятельности «нежелательной» организации. В октябре его также обвинили в госизмене за выступления за границей.

Все три уголовных дела объединили в одно, на рассмотрение в Мосгорсуд они поступили в марте.

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