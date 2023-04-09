Tesla выпустит недорогие электрические грузовики 9.04.2023, 21:14

Электрический грузовик получит запас хода около 480 километров.

Tesla запланировала выпуск серии недорогих электромобилей. Об этом сообщает Reuters.

Журналисты агентства изучили мастер-план компании Илона Маска, опубликованный на сайте корпорации. Согласно раскрытым данным, автопроизводитель намерен наладить производство недорогих электромобилей с уменьшенным запасом хода. Одним из первых таких автомобилей станет электрофура Semi Light.

Электрический грузовик получит запас хода около 480 километров. Для сравнения, вышедшая в продажу электрофура Tesla Semi имеет запас хода около 800 километров. В компании не уточнили сроки запуска доступных электрокаров в производство, но рассказали, что машины будут иметь литий-железо-фосфатные аккумуляторы (LFP).

По словам специалистов Reuters, крупнейшие производители LFP-батарей сконцентрированы в Китае. Однако с привлечением китайских поставщиков могут возникнуть проблемы на фоне обострения политической напряженности между Вашингтоном и Пекином.

Кроме электрофур более доступные аккумуляторы получат легковые автомобили Model 3 и Model Y. Для сравнения, если батареи актуальных электрокаров Tesla имеют емкость 75 киловатт-час, то новые автомобили получат аккумуляторы емкостью 53 киловатт-часа.

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