Лукашисты решили похвалить режим на английском, но только опозорились 13 1.05.2023, 11:16

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Фотофакт.

Читатели издания «Зеркало» заметили на границе с Польшей новую социальную рекламу, которая, судя по тексту, призвана убедить путешественников в том, что белорусская диктатура лучше европейской демократии.

Билборд находится на белорусской стороне международного автомобильного пункта пропуска «Брест». На нем изображены четыре руки. Мужская ладонь сжимает женскую, женская держит брелок с ключами, а детские пальчики ухватились за чип от домофона.

Под фотографией большими буквами нанесен текст на английском, русском и польском языках:

«Наша «диктатура» делает для людей больше, чем ваша «демократия».

Правда, по-английски «чем» это than. А авторы билборда написали then (после, потом).

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