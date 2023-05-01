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Украинские морпехи уничтожили два минометных расчета врага

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  • 1.05.2023, 11:25
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Украинские морпехи уничтожили два минометных расчета врага

Окончательные потери оккупантов уточняются.

Украинские военные моряки уничтожили два минометных расчета врага. Украинские защитники уничтожили десяток российских оккупантов.

Как сообщили в пресс-центре Военно-Морских Сил ВС Украины, воинские части и подразделения национального флота вместе с побратимами продолжают выполнять задачи по отпору вооруженной агрессии РФ.

«За прошедшие сутки, личным составом частей морской пехоты и другими подразделениями ВМС ВС Украины уничтожено 10 оккупантов и два минометных расчета», — заявили в пресс-центре.

Как отмечается, окончательные потери врага пока уточняются.

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