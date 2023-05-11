Ученые выяснили, как правильно общаться с кошками 11.05.2023, 21:14

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Исследователи изучили три типа коммуникации.

Сотрудники лаборатории этологии Университета Западный Париж — Нантер-ля-Дефанс и Института исследований и консультаций по поведению кошек в Бордо опубликовали статью в научном журнале Animals о том, к какой коммуникации с человеком кошки больше всего восприимчивы. Исследователи изучили три типа взаимодействия — голосовое, визуальное и бимодальное (визуальное плюс голосовое).

Кошки могут «считывать сигналы», подаваемые человеком, например, следить за взглядом и указательными жестами, чтобы найти спрятанную пищу, повторять действия, распознавать эмоции и отличать хозяина от незнакомца. «Кошки могут изменять свое поведение в соответствии со зрительными и слуховыми сигналами, посылаемые людьми. Однако конкретные модели и каналы, управляющие нашим общением с кошками, плохо изучены», — отметили ученые.

В исследовании приняли участие 12 «работников» котокафе (шесть самок и шесть самцов) в возрасте от трех до семи лет. Все он были кастрированы и жили в двух кошачьих кафе в Бордо или Тулузе на протяжении как минимум трех лет. Из выборки исключили животных, демонстрирующих стрессовое поведение и явно «отказывающихся» коммуницировать с человеком.

Эксперименты проводили по утрам (до появления посетителей) в тех же котокафе, то есть в привычной для испытуемых среде. В комнате, отделенной от остальной части заведения, находились два экспериментатора: первый должен был «общаться» с кошками, а второй записывал видео и сидел неподвижно. Во время каждого теста питомец заходил в комнату с хозяином — менеджером кафе.

На протяжении первых 10 секунд кошке разрешали ознакомиться с обстановкой и обоими экспериментаторами. Первый человек при этом сидел на расстоянии трех с половиной метров, держал лакомство, чтобы вызвать положительную ассоциацию. По истечении этого времени животному давалась полная свобода действий.

«Фаза знакомства продолжалась до тех пор, пока кошка не приближалась к первому экспериментатору на расстояние 10 сантиметров, но не более пяти минут. Если кошка подходила к первому экспериментатору, ее словесно хвалили и вознаграждали лакомством. В противном случае выпускали из комнаты и давали лакомство у двери», — рассказали этологи.

На одной из стадий экспериментатор мог спрятать лакомство в карман и не доставал его, пока кошка сама не подходила на расстояние 10 сантиметров. В контрольном тесте человек не смотрел на животное и никак не общался с ним. Визуальная коммуникация предполагала, что ведущий протягивал руку и смотрел то на кошку, то на пол, при этом медленно моргая.

В другом варианте эксперимента человек звал животное по имени и издавал различные звуки, похожих на «кис-кис» («пфф-пфф» у французов), но не протягивал руку и смотрел в потолок, чтобы избежать зрительного контакта. Наконец, в последнем тесте экспериментатор протягивал руку по направлению к кошке и чередовал типы взаимодействия: то медленно моргал, смотря на питомца, то опускал взгляд на пол, одновременно зовя кошку по имени и всячески подзывая к себе.

По итогу анализа выяснилось, что тип коммуникации влиял на вероятность отклика животного. Кошки значительно быстрее реагировали на зрительный (29 ± 6,9 секунды на подход) и бимодальный (32 ± 7,0 секунды) контакт в сравнении с «отсутствием коммуникации» (57,5 ± 7,6 секунды) или случаями, когда животное подзывали только голосом (51,8 ± 7,3 секунды).

«Среди 12 кошек, которые подошли к первому экспериментатору хотя бы один раз за время испытаний, шесть приблизились в контрольном тесте, семь отреагировали на голос, десять — на зрительный контакт, девять — на бимодальную коммуникацию», — отметили авторы исследования.

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