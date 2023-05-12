Беларусь перебросила танки к границе 1 12.05.2023, 13:52

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Проведены стрельбы из вооружения танка Т-72Б.

Некоторые танковые взводы Вооруженных сил Беларуси в ходе «проверки боеготовности» выполняют задачу по «усилению госграницы». Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

В ведомстве отметили, что во время комплексной «проверки боевой готовности» военнослужащие танкового подразделения организовали «охрану и оборону», а также «инженерное оборудование района сосредоточения, осуществили маскировку вооружения, военной и специальной техники».

«На танковой директрисе экипажи выполнили контрольные стрельбы из вооружения танка Т-72Б. Военнослужащие подразделения обеспечения выполнили стрельбы из автомата АКС-74. Также с военнослужащими были проведены занятия по тактической подготовке», — добавили в Минобороны.

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