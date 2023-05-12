«Белавиа» меняет правила провоза товаров из Duty free 2 12.05.2023, 14:32

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Фото: Charter97.org

Опубликован список нововведений.

«Белавиа» с 15 мая меняет правила провоза ручной клади. Они затронут портпледы и товары, приобретенные в магазинах Duty free. С понедельника их нельзя будет провозить в дополнение к ручной клади.

«Такие вещи следует упаковывать в уже имеющуюся ручную кладь или сдавать в багаж. В то же время, если вы летите без ручной клади, то портплед можно перевезти в салоне», – рассказали в «Белавиа»

Кроме того, на регистрации пассажиры будут получать бирки синего и зеленого цвета для ручной клади. Они будут обозначать места ее размещения:

Синяя бирка – чемодан на колесах или крупная сумка. Норма ручной клади не более 10 кг, габариты не должны превышать параметры 55х40х25см. Размещается на верхних багажных полках в салоне воздушного судна.

Зеленая бирка – рюкзаки и дамские сумки. Норма не превышает 5 кг и габариты 40х30х10 см. Такая ручная кладь размещается под сиденьем впереди стоящего кресла.

«Белавиа» объясняет изменения требованиями к безопасности, а также обеспечением комфорта пассажиров. По мнению компании, маркировка позволит оптимально распределить вещи в салоне и не перегружать багажные полки.

За правильным размещение ручной клади будут следить бортпроводники.

«Если в самолете окажутся свободные места на багажных полках, то бортпроводник может предложить разместить там ручную кладь с маркировкой зеленого цвета», – пояснили в «Белавиа».

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