Ракеты поразили российскую авиацию с носовой части: что произошло под Брянском
- 14.05.2023, 9:12
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Появились новые детали падения истребителей Су-34 и Су-35 и вертолетов Ми-8.
Озвучены новые версии крушения двух истребителей Су-34 и Су-35 и вертолетов Ми-8 в Брянской области 13 мая. Эксперты считают, что эта авиагруппа оккупантов попала в авиазасаду.
Об этом сообщает obozrevatel.com, ссылаясь на последние сообщения в СМИ. Военные эксперты, проанализировав кадры крушения одного из вертолетов, пришли к выводу, что он был сбит ракетой класса «воздух-воздух».
То же самое, вероятно, произошло и со вторым вертолетом, и с двумя истребителями армии РФ. По словам специалистов из РФ, ракеты по ним могли запустить с самолетов или вертолетов.
Вместе с тем, в России также рассматривали версию того, что пуски могли осуществляться с земли. В связи с этим полицию Брянской области подняли по тревоге, а в регионе был объявлен план «Перехват» для поиска возможных «диверсантов».
Российское издание «Коммерсант» уточняет, что вышеперечисленные машины составляли одну авиагруппу: самолеты собирались бомбить цели в Украине, а вертолеты должны были выступить в качестве подстраховки - например, подобрать экипажи истребителей, если они будут подбиты украинской ПВО.
В свою очередь, украинский журналист Юрий Бутусов рассказал, что российские самолеты и вертолеты были уничтожены зенитно-ракетной системой ВСУ.
По словам журналиста, ракеты поразили российские боевые единицы с носовой части. После сильного поражения кабины никто из российских летчиков не успел выпрыгнуть.
Власти и минобороны РФ пока не называли официальных причин крушения истребителей и вертолетов РФ.
Как сообщал сайт Charter97.org, в Брянской области РФ 13 мая подряд разбились два вертолета Ми-8 и истребители Су-34 и Су-35. Всего за день погибли 9 членов экипажей.