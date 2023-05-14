Ракеты поразили российскую авиацию с носовой части: что произошло под Брянском 14.05.2023, 9:12

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Появились новые детали падения истребителей Су-34 и Су-35 и вертолетов Ми-8.

Озвучены новые версии крушения двух истребителей Су-34 и Су-35 и вертолетов Ми-8 в Брянской области 13 мая. Эксперты считают, что эта авиагруппа оккупантов попала в авиазасаду.

Об этом сообщает obozrevatel.com, ссылаясь на последние сообщения в СМИ. Военные эксперты, проанализировав кадры крушения одного из вертолетов, пришли к выводу, что он был сбит ракетой класса «воздух-воздух».

То же самое, вероятно, произошло и со вторым вертолетом, и с двумя истребителями армии РФ. По словам специалистов из РФ, ракеты по ним могли запустить с самолетов или вертолетов.

Вместе с тем, в России также рассматривали версию того, что пуски могли осуществляться с земли. В связи с этим полицию Брянской области подняли по тревоге, а в регионе был объявлен план «Перехват» для поиска возможных «диверсантов».

Российское издание «Коммерсант» уточняет, что вышеперечисленные машины составляли одну авиагруппу: самолеты собирались бомбить цели в Украине, а вертолеты должны были выступить в качестве подстраховки - например, подобрать экипажи истребителей, если они будут подбиты украинской ПВО.

В свою очередь, украинский журналист Юрий Бутусов рассказал, что российские самолеты и вертолеты были уничтожены зенитно-ракетной системой ВСУ.

По словам журналиста, ракеты поразили российские боевые единицы с носовой части. После сильного поражения кабины никто из российских летчиков не успел выпрыгнуть.

Власти и минобороны РФ пока не называли официальных причин крушения истребителей и вертолетов РФ.

Как сообщал сайт Charter97.org, в Брянской области РФ 13 мая подряд разбились два вертолета Ми-8 и истребители Су-34 и Су-35. Всего за день погибли 9 членов экипажей.

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