Беларусь и Зимбабве договорились сотрудничать в космической сфере

Беларусь и Зимбабве договорились сотрудничать в космической сфере25
- 14.05.2023, 9:56
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Переговоры проходили без участия Лукашенко.
Национальную академию наук Беларуси посетила делегация учреждений образования и научных организаций Зимбабве.
Среди прочего с белорусскими учеными договорено о сотрудничестве в сфере развития космических технологий, сообщила пресс-служба НАНБ.
С зимбабвийской стороны переговоры вел министр высшего и среднего образования, науки и технологического развития Амон Мурвира, с белорусской — первый заместитель председателя Президиума НАНБ Сергей Чижик.
«Стороны определили ряд перспективных направлений для дальнейшего сотрудничества: космические технологии, новые материалы, технологии и комплексы переработки минеральных сырьевых материалов и руд, агропромышленный комплекс, подготовка научных кадров и др.», — рассказали в НАНБ.
Чижик и Мурвира договорились подписать меморандум о намерениях в ближайшей перспективе.