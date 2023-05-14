Беларусь и Зимбабве договорились сотрудничать в космической сфере 25 14.05.2023, 9:56

3,268

Переговоры проходили без участия Лукашенко.

Национальную академию наук Беларуси посетила делегация учреждений образования и научных организаций Зимбабве.

Среди прочего с белорусскими учеными договорено о сотрудничестве в сфере развития космических технологий, сообщила пресс-служба НАНБ.

С зимбабвийской стороны переговоры вел министр высшего и среднего образования, науки и технологического развития Амон Мурвира, с белорусской — первый заместитель председателя Президиума НАНБ Сергей Чижик.

«Стороны определили ряд перспективных направлений для дальнейшего сотрудничества: космические технологии, новые материалы, технологии и комплексы переработки минеральных сырьевых материалов и руд, агропромышленный комплекс, подготовка научных кадров и др.», — рассказали в НАНБ.

Чижик и Мурвира договорились подписать меморандум о намерениях в ближайшей перспективе.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».