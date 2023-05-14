Беспилотник атаковал российскую нефтебазу под Брянском

Беспилотник атаковал российскую нефтебазу под Брянском1
- 14.05.2023, 14:04
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Сброшены несколько снарядов.
В РФ заявили, что украинский дрон «атаковал нефтебазу» в Брянской области.
Как сообщает телеграм-канал Shot со ссылкой на источник, украинский беспилотник якобы атаковал нефтебазу «Брянскнефтепродукт» в Клинцах. Предварительно, два снаряда были сброшены с беспилотника.
«По нашим данным, охранники обнаружили две воронки диаметром 10 см при ночном обходе территории между резервуарами, которые не были заполнены нефтепродуктами. Утечки и возгорания, а также пострадавших нет», - говорится в сообщении.