закрыть
14 мая 2023, воскресенье, 14:33
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Беспилотник атаковал российскую нефтебазу под Брянском

1
  • 14.05.2023, 14:04
  • 3,996
Беспилотник атаковал российскую нефтебазу под Брянском

Сброшены несколько снарядов.

В РФ заявили, что украинский дрон «атаковал нефтебазу» в Брянской области.

Как сообщает телеграм-канал Shot со ссылкой на источник, украинский беспилотник якобы атаковал нефтебазу «Брянскнефтепродукт» в Клинцах. Предварительно, два снаряда были сброшены с беспилотника.

«По нашим данным, охранники обнаружили две воронки диаметром 10 см при ночном обходе территории между резервуарами, которые не были заполнены нефтепродуктами. Утечки и возгорания, а также пострадавших нет», - говорится в сообщении.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Брянский привет генералу Конашенкову
Брянский привет генералу Конашенкову Юрий Бутусов
Соучастники
Соучастники Ирина Халип
Чистый провал и позор
Чистый провал и позор Леонид Невзлин
Промах кремлевского пула
Промах кремлевского пула Телеграм-канал «CYNIC»