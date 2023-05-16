Светлана Тихановская принимает участие в саммите Совета Европы 7 16.05.2023, 21:32

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Светлана Тихановская

Мероприятие проходит в исландском Рейкьявике.

Светлана Тихановская приняла участие в саммите Совета Европы, на который она была приглашена в качестве специального гостя руководством организации. Мероприятие проходит в исландском Рейкьявике 16-17 мая. «Белсату» удалось взять у нее небольшой комментарий.

Первое, что отметила Светлана Тихановская, это то, что Исландия очень активно поддерживает демократическое сообщество. Она упомянула, что когда Литва боролась за свою независимость, то Исландия стала первой страной, принявшей факт независимости этой страны.

Несмотря на большое географическое расстояние, Исландия «очень открыта ко всем обществам, борющимся за демократию, за свободу», отметила Тихановская.

«У нас очень добрые, теплые отношения с правительством Исландии, и они смогли нам помочь, чтобы мы присутствовали здесь, на саммите Совета Европы», – сказала Светлана Тихановская.

Также Светлана Тихановская подчеркнула, что Исландия на национальном уровне может помочь белорусским журналистам, беженцам и политзаключенным. Благодаря Исландии у белорусских демократических сил была возможность присутствовать на Парламентской ассамблее Совета Европы и рассказать «об ужасном состоянии» белорусских политзаключенных.

Также Тихановская сообщила, что общими усилиями с Исландией была подготовлена дорожная карта совместных действий, также состоялось обсуждение проектов по поддержке журналистов, правозащитников, политических беженцев и политзаключенных.

Ожидания от саммита

Светлана Тихановская отметила, что белорусскому демократическому сообществу нужно обязательно присутствовать на подобном мероприятии, так как «одна из наших целей – это войти в Совет Европы, если будет такая возможность. И уже сейчас мы должны работать над проектами, которые эту возможность приблизят».

Она сообщила, что в рамках дорожной карты планируется отдельное мероприятие, на котором будет обсуждаться вопрос смертной казни, из-за которого Беларусь до сих пор не является членом Совета Европы.

По мнению Тихановской, представители белорусского демократического сообщества должны работать в Совете Европы уже сейчас, «пускать здесь корни, нарабатывать связи, чтобы в будущем, после перемен, этот процесс был очень быстрым». Также Совет Европы может быть одним из гарантов независимости Беларуси, подчеркнула Тихановская, «и нам очень важно, чтобы Беларусь не была поглощена Россией. И если в Совете Европы будет обсуждаться вопрос будущего Европы, чтобы независимая Беларусь была субъектом этих переговоров».

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