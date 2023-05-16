Семья из РФ назвала сына Путиным, а сейчас решила его переименовать

Семья из РФ назвала сына Путиным, а сейчас решила его переименовать6
- 16.05.2023, 22:39
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Имя Путин дали ребенку в 2016 году.
Семья Джураевых из Александровского района Владимирской области решила переименовать своего сына, которому в 2016 году дали имя Путин. Об этом заведующая районным отделом ЗАГС Екатерина Белоус сообщила в интервью газете «Новый город Александровск». Видео беседы опубликовано в ВК издания, передает «Медуза».
«Родители к нам уже повторно обратились. Пока мы их проконсультировали. Они, скажем так, раскаиваются в том, что они это сделали. Они хотят вернуть имя ребенку, которое ему дали при рождении», — рассказала Белоус.
Журналист издания отметил, что родственники семьи Джураевых также дали своему сыну имя Шойгу. Глава ЗАГС сказала, что родители Шойгу к властям не обращались.
Семья Джураевых — выходцы из Таджикистана, которые переехали в Россию в годы гражданской войны и получили российское гражданство. Как сообщала «Русская служба Би-би-си», родители решили дать своему полуторогодовалому сыну Расулу имя Путин по просьбе его дедушки — поклонника президента РФ. В январе 2017 году у Путина Джураева родился двоюродный брат, которого назвали Шойгу.